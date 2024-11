Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (ca. 02:30 Uhr) wollte die Polizei einen 22-jährigen Autofahrer auf der Habinghorster Straße kontrollieren. Anstatt anzuhalten, bog der Mann aus Diemelstadt bei Rotlicht nach rechts in die Straße Europaplatz ab. Hier beschleunigt er zunächst und verlor dann im Kreisverkehr Höhe Hallenbad die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild und fuhr anschließend bis zum Parkplatz am Hallenbad weiter.

Der 22-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Polizeibeamten gestellt werden.

Der 22-Jährige besitzt keinen gültigen Führerschein. Die amtlichen Kennzeichen an dem Auto waren entstempelt und gehören nicht zum geführten Fahrzeug.

Dem Mann werden jetzt Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz vorgeworfen.

Bei dem Unfall entstand 5.500 Euro Sachschaden.

