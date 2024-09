Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen/B466 - Unfall beim Überholen

Am heutigen Montag kam es auf der B466 bei Süßen zu einem Unfall mit mehreren Verletzten.

Um 9.54 Uhr war ein 35-jähriger Opel-Fahrer, von der B10 kommend, auf der B466 in Richtung Donzdorf unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er wohl mehrere Fahrzeuge. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Hyundai einer 53-Jährigen und prallte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden VW Bus zusammen. Den fuhr ein 61-Jähriger. Alle drei Fahrenden sowie die 21-jährige Beifahrerin im Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken.

Durch die Kollison schleuderte der Hyundai sowie der VW von der Straße und landeten in einer Böschung. Das Fahrzeug des Überholers kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Abschlepper bargen die drei Fahrzeuge. Aufgrund des großen Trümmerfelds musste die Bundesstraße bis zum Nachmittag komplett gesperrt werden. Die Räumung dauert derzeit noch an.

Die Polizei Eislingen war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie auch um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 07161/8510. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

