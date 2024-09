Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Tier ausgewichen

In der Nacht auf Sonntag kam ein 42-Jähriger mit einem Bus in Bad Überkingen von der Straße ab und kollidierte mit einem Wohnwagen.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr war der 42-Jährige in der Geislinger Straße unterwegs. Er fuhr mit einem Linienbus in Richtung Geislingen. Plötzlich sprang wohl ein Tier über die Straße. Diesem wollte der 42-Jährige nach links ausweichen. Dort stand ein Mercedes mit angehängtem Wohnwagen. Der Busfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Gespann. Der Fahrer sowie zwei Fahrgäste im Bus machten keine Verletzungen geltend. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Den Totalschaden am Gespann schätzt die Polizei auf 70.000 Euro, den am MAN Bus auf ca. 20.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Gespann. Der Bus konnte trotz Beschädigung noch bis ins Depot zurückgefahren werden.

++++1906928 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell