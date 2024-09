Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Sachschaden an drei Fahrzeugen entstand am Sonntag auf der Autobahn bei Drackenstein.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW die Autobahn von Ulm in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrtstreifen. Ein vorausfahrender 47-Jähriger musste wegen stockendem Verkehr bei km 153 / Höhe Drackenstein mit seinem Audi abbremsen. Der 37-Jährige erkannte dies wohl zu spät und krachte in das Heck des Audi. Den schob es auf einen BMW SUV. Der wurde von einem 50-Jährigen gelenkt. In dem VW lösten die Airbags aus. Alle drei Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf insgesamt 13.150 Euro.

++++1908483(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell