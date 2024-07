Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 46-Jährigen

Landau-Dammheim (ots)

Seit Montag, 01.07.2024, wird ein in Altrip wohnender 46-Jähriger Mann vermisst. Er verließ am Montagvormittag sein gewohntes Umfeld. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 10:30 Uhr in Landau-Dammheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der 46-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ortsunkundig und verfügt über keinerlei Hinwendungsorte in der Südpfalz.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des Vermissten:

Er ist circa 1,80m groß, 90kg schwer und bekleidet mit einem grauen Pullover mit der Aufschrift "FC Bayern" sowie einer grünen Jogginghose

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/u85u9

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 umgehend die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

