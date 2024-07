POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rülzheim (ots) - Am Samstagnachmittag (29.06.2024), gegen 15:30 Uhr, meldeten mehrere Zeuginnen einen 22-Jährigen, welcher im Waldstück hinter dem Schützenhaus Rülzheim sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Polizeikräfte konnten den Mann wenig später im Wald antreffen. Er wurde zur Polizeidienstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim PHK Lunkwitz Telefon: 07274-958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

