Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet, Kollision verursacht

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Adrian-Pletsch-Straße/Siegelbacher Straße hat es am Mittwochmorgen gekracht. Gegen 7.40 Uhr kamen sich hier ein BMW 218i und ein Suzuki Swift in die Quere und stießen zusammen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 34-jährige BMW-Fahrerin durch die Adrian-Pletsch-Straße gekommen und wollte nach links in die Siegelbacher Straße abbiegen. Dabei nahm sie der von links herannahenden Suzuki-Fahrerin die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kam: Der Suzuki krachte dem abbiegenden BMW in die Fahrerseite.

Bei dem Aufprall erlitt die 35-jährige Frau im Suzuki Verletzungen im Gesicht sowie am Bein. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell