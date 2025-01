Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger treiben ihr Unwesen

Kaiserslautern (ots)

In Stadt und Kreis haben Betrüger am Mittwoch in zwei Fällen versucht, Bürger übers Ohr zu hauen - in einem Fall waren sie erfolgreich.

Jedes Mal gaben sich die Täter als angebliche Polizeibeamte aus. Sie berichteten in sogenannten "Schockanrufen" davon, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun mittels Kaution aus dem Gefängnis "freigekauft" werden könne. Auf die erfundene Geschichte, fiel ein Paar aus dem Kreis Kaiserslautern herein. Die Betrüger überrumpelten damit ihre Opfer und erschlichen sich ihr Vertrauen. Auf einem Parkplatz in Kaiserslautern fand schließlich die Geldübergabe statt. Die Gauner erbeuteten mehrere zehntausend Euro.

In einem anderen Fall reagierte die Betroffene richtig und rief nach dem Gespräch mit dem falschen Polizisten direkt bei ihrer Tochter an. Sie fragte bei ihr nach, ob sie tatsächlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb finanzielle Hilfe brauche. Die Tochter konnte ihre Mutter schnell beruhigen. Sie klärte die Frau darüber auf, dass hier Betrüger am Werk waren und sie umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten soll.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell