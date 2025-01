Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geländewagen gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen SUV in der Straße "Am Sonnenhang" gestohlen. Wie die Eigentümerin den Beamten mitteilte, müssen die Langfinger zwischen Dienstag, 20:15 Uhr, und Mittwoch, 8:15 Uhr, zugeschlagen haben. Laut der 42-Jährigen stand der schwarze Jeep Wrangler in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz vor dem Wohnanwesen 12a. Zu den Tätern liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

