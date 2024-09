Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Beleidigung - Diebstahl aus Pkw - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Sachbeschädigung - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. Aus einem grauen Ford C-Max stahlen Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (12.09.), gegen 14.30 Uhr, bis Freitag (13.09.), gegen 7 Uhr, eine Geldbörse mit sämtlichen Karten und Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Zur Tatzeit stand das Auto in der Heidestraße. In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

· Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

· Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw.

· Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beleidigung

Eichenzell. In einer Fast-Food-Filiale in der Keltenstraße kam es am Freitag (13.09.), gegen 19.40 Uhr, zu einer Beleidigung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine 22-Jährige, die sich als Gast in der Filiale befand, von drei Männern durch sexuell anzügliche Bemerkungen beleidigt. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Täter 1: 35- bis 40-jährig, circa 1,75 Meter groß, blonde Haare, dunkle Jacke, dunkle Jeans

Täter 2: circa 50 Jahre, Weste der Marke Engelbert-Strauß, kurze Hose, Basecap, Brille

Täter 3: circa 1,85 Meter groß, schwarz gekleidet

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Nacht zu Freitag (13.09.) stahl nach derzeitigen Erkenntnissen ein Unbekannter aus einem im Hof vor einem Wohnhaus in der Waldstraße geparkten weißen VW Tiguan mehrere EC-Karten aus einer Geldbörse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Dabei wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Er sei circa 20 Jahre alt, habe eine schlanke Statur und einen dunklen Jogginganzug, eine Basecap und Handschuhe getragen. Außerdem sei er mit einem Halstuch maskiert gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Eichenzell. Ein weißes Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 120 Pro, im Wert von rund 3.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (14.09.). Nach derzeit vorliegenden Informationen betraten die Täter unbefugt einen Schuppen auf dem Grundstück in der Rhönstraße, in dem das Pedelec abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Fulda. In der Elisabethenstraße beschädigten Unbekannte in der Zeit von Samstag (14.09.), gegen 20.30 Uhr bis Sonntag (15.09.), gegen 1.10 Uhr, drei Pkw. Ersten Informationen nach traten sie von einem roten Skoda Rapid, einem schwarzen BMW 530E xDrive und einem blauen VW Caravelle die Außenspiegel ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung

Fulda. Am Sonntag (15.09.), gegen 21 Uhr, warf ein 45-jähriger Mann aus dem Bereich Fulda ersten Informationen nach einen unbekannten brennenden Gegenstand auf ein Dach einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage in der Rhönstraße. Durch diesen wurde die Dachrinne beschädigt, ein auf das Gebäude übergreifendes Feuer entstand jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Am Samstag (14.09.), gegen 21.20 Uhr, gelangten Unbekannte unbefugt in ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Philipp-Arnd-Straße. Nach derzeit vorliegenden Informationen hebelten sie eine Wohnungstür auf und stahlen Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell