Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen zur Festnahme wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen zur Festnahme wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Bad Hersfeld - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Donnerstagnachmittag (12.09.) kam es auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Bad Hersfelder Stadtgebiet zur Festnahme eines 24- und eines 27-Jährigen aus Bad Hersfeld. Hintergrund der Festnahme waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung des 24-Jährigen wurden Betäubungsmittel in Form von Kokain, Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Diese hätten einen Straßenverkaufspreis von rund 1.800 Euro ergeben. Der 24-Jährige wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sodass der 24-Jährige noch am selben Tag einer osthessischen Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Kim Leubecher

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell