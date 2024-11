Polizei Düsseldorf

POL-D: PRIOS-Einsatz - BMW-Fahrer liefert Kokain - Festnahme - Haftrichter - Untersuchungshaft - Fotos

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

PRIOS-Einsatz - BMW-Fahrer liefert Kokain - Festnahme - Haftrichter - Untersuchungshaft - Fotos

Einsatzzeit: Samstag, 16. November 2024, 19:30 Uhr

Bilk - Friedrichstadt: Wieder einmal konnten die Beamtinnen und Beamten des Einsatztrupps PRIOS am vergangenen Samstag einen der motorisierten Drogenlieferanten im Stadtgebiet aus dem Verkehr ziehen. Der wohnungslose polizeibekannte Albaner (25 Jahre alt) wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Seit dem Wochenende befindet er sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Handels in nicht geringen Mengen von Kokain ermittelt (§ 29a BtMG). Sogenanntes Dealgeld und 25 DVT (Druckverschlusstütchen) konnten sichergestellt werden. Der "Drogenlieferwagen", ein BMW, wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Zur Einsatzzeit fiel der Wagen dem Einsatztrupp im Bereich Bilk auf, als er sich mit seinem Fahrer auffällig langsam durch die Straßenzüge bewegte. Auf der Bachstraße wurde der Fahrer angehalten und kontrolliert. Der 25-Jährige wies sich mit einem albanischen Führerschein aus und war deutlich nervös. Seine geweiteten Pupillen, weiße Anhaftungen im Fahrzeug, ein positiver Kokain-Schnelltest und 650 Euro in kleinen Scheinen erhärteten den Verdacht auf mögliche Drogen. Durch einen Richter wurde die Durchsuchung des BMW angeordnet. Zur Unterstützung wurde die Diensthündin KUNA angefordert. Die Hündin "zeigte" im Bereich der Mittelkonsole deutlich "an". Mit einem Brecheisen wurde die Verkleidung gelöst und ein Lederetui mit 25 DVT kam zum Vorschein (siehe Foto). Nach den Erkenntnissen der Polizei bewegte sich der Mann mit seinem Pkw regelmäßig durch die Stadt und lieferte dabei portionsweise Drogen aus. Weil er sich nun in U-Haft befindet, ist damit erst einmal Schluss.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell