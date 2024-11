Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei - A 3 - Oberhausen - Verkehrsunfall im Kreuz Oberhausen fordert einen Schwerverletzten

Düsseldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 3 im Kreuz Oberhausen wurde am Donnerstag (14.11.) gegen 16:45 Uhr eine Person schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Mann aus Essen befuhr mit einem LKW die BAB 3 in Richtung Köln. Nach ersten Erkenntnissen übersah er im Bereich des Kreuz Oberhausen ein Stauende und fuhr ungebremst auf den rollenden Sattelzug eines 58-jährigen Neussers auf. Der Essener wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Köln für etwa 45 Minuten komplett und bis 20:10 Uhr teilweise gesperrt. Der Verkehr staute sich von der Unfallstelle in der Spitze auf eine Länge von etwa 8000 Metern.

