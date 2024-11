Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Trio raubt hochwertige Uhr - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 10. November 2024, 20:05 Uhr

Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend in Stadtmitte sucht das Fachkommissariat KK 13 nach Zeugen. Drei Unbekannte hatten einer Frau die hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen und waren geflüchtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine Gruppe asiatischer Messeaussteller zum Abendessen in einem Restaurant an der Immermannstraße. Einem Angestellten des Restaurants fielen drei Männer auf, die die Lokalität betraten und sich verdächtig für diese Besuchergruppe zu interessieren schienen. Dies nahm er zum Anlass, seine Gäste darauf anzusprechen und zu warnen. Das Trio verließ kurz darauf das Restaurant, ohne etwas bestellt zu haben. Als die Gruppe nach dem Essen in ein Taxi vor der Tür einsteigen wollte, warteten dort tatsächlich die drei Männer und versuchten sie zunächst in ein Gespräch zu verwickeln. Als die Asiaten darauf nicht eingingen und schnell das Taxi bestiegen, riss einer der Verdächtigen plötzlich die Tür des Fahrzeugs auf und raubte einer Frau die goldene Armbanduhr vom Handgelenk. Der Kellner des Restaurants erkannte das Szenario und wollte helfend in das Geschehen eingreifen, einer der Täter versetzte ihm jedoch einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio mit seiner Beute in Richtung Oststraße und Karlstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Räuber werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Mann ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Er war mit einem dunklen Anzug und einem schwarzen halblangen Mantel mit einem breiten hellgrauen Schal der Marke "Louis Vuitton" bekleidet. Der zweite war mit einem dunkelblauen Pullover sowie einer hellgrauen Jeanshose bekleidet. Der dritte Komplize hatte einen dunkelblauen Pullover an und trug eine Einkaufstüte mit "Hermès"-Aufschrift mit sich.

Zeugenhinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

