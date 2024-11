Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall in Grafenberg - Fußgänger verstorben

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 17. Oktober 2024, 17:40 Uhr

Unsere Meldung vom 18.10.2024 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5889732

Der 50-jährige Fußgänger, der am Donnerstag, 17. Oktober 2024, in Grafenberg auf der Ludenberger Straße in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, erlag seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

