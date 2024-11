Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Oberhausen - Mann bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Langer Stau

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. November 2024, 14:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Köln wurde ein Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf mindestens zehn Kilometern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 58 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Peugeot auf der A 3 und wechselte in Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er offensichtlich den Daimler, den ein 57-Jähriger aus Oer-Erkenschwick steuerte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Pkw ins Schleudern gerieten. Der Peugeot prallte gegen die Mittelschutzplanke. Ein 55 Jahre alter Mann aus Münster, der auf dem linken Fahrstreifen mit seinem Mercedes unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Aufgrund der Kollisionen wurde der Niederländer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für die Bergung des Verletzten und für die Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt werden. Es entstand ein Stau von etwa zehn Kilometer.

