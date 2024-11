Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Grabbeplatz - gestohlener Pkw vor Kunstsammlung - Mutmaßlichen Kfz-Dieb in Altstadt festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. November, 01:35 Uhr

Ein unbesetzter Pkw der mit geöffneter Fahrertür vor der Kunstsammlung K20 stand, erregte in der Nacht auf Samstag das Interesse eines Einsatzteams in der Altstadt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus das der Wagen einen Tag zuvor entwendet wurde. Auch der mutmaßliche Dieb konnte, dank der Videoüberwachung, wenig später festgenommen werden.

Der betreffende Pkw, besetzt mit einer zu diesem Zeitpunkt unbekannten männlichen Person, war vorher im Bereich der Heinrich-Heine-Allee/ Ratinger Straße aufgefallen. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses am 08. November 2024 in Wuppertal entwendet wurde. Über die Videoaufzeichnungen der Kunstsammlung konnte eine eindeutige Täterbeschreibung ermittelt werden. Die Videobeobachter konnten gegen 03:05 Uhr die tatverdächtige Person auf dem Bolker Stern wiedererkennen und eine Interventionsstreife zum Tatverdächtigen lotsen. Bei seiner Überprüfung führte der 43-jährige Marokkaner fremde Ausweisdokumente, vermutlich Diebesgut, mit sich und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Polizeiwache Stadtmitte gebracht. Neben der Sicherstellung des Pkw und der Entnahme von Blutproben wurde eine Strafanzeige gefertigt. Der 43-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

