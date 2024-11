Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zwei junge Frauen nach kurzer Flucht festgenommen - Aufmerksame Nachbarn unterstützten maßgeblich

Tatzeit: Donnerstag, 07. November 2024, 14:52 Uhr

Nach kurzer Flucht konnten Polizeibeamte der Inspektion Nord am Donnerstagnachmittag zwei junge Frauen in einem Linienbus festnehmen, nachdem sie versucht hatten, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar störte die Tatverdächtigen beim Eindringen ins Gebäude.

Um kurz vor Drei erhielt ein 64-jähriger Düsseldorfer eine Videomitteilung auf sein Handy, dass jemand an seiner Haustür auf dem Peckhausweg geklingelt habe. Auf dem Video waren zwei junge Frauen zu sehen, die in den rückwärtigen Teil des angrenzenden Gartens schlichen. Der Düsseldorfer war zu diesem Zeitpunkt nicht Daheim und kontaktierte umgehend einen Nachbarn, der "nach dem Rechten" schauen sollte. Dieser Nachbar sah die Frauen aus der Ferne und rief ihnen zu, sich zu entfernen. Das bewegte die Einbrecherinnen zur Flucht. Zeitgleich beobachtete eine Zeugin den Einbruchsversuch. Sie nahm die Verfolgung der beiden Frauen auf und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen stiegen mit der Zeugin in den Linienbus 725 und fuhren in Richtung Gerresheimer Krankenhaus. An der dortigen Haltestelle warteten bereits die Polizeibeamten und nahmen die Frauen fest. Bei der Tatortbegehung konnte eine beschädigte Glastür mit Hebelspuren ausfindig gemacht werden. Die beiden Frauen, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sind bis dato polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

