Polizei Düsseldorf

POL-D: Riegel vor! - Keine Chance für Einbrecherinnen - Frauen flüchten vor der Polizei - Verkehrsunfälle verursacht - Festnahmen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Riegel vor! - Keine Chance für Einbrecherinnen - Frauen flüchten vor der Polizei - Verkehrsunfälle verursacht - Festnahmen - Tresor sichergestellt - Ermittlungen dauern an - Fotos

Einsatzzeit: Donnerstag, 7. November 2024, 22:00 Uhr

Seit gestern Abend befinden sich drei Frauen im Alter von 24, 39 und 40 Jahren in Polizeigewahrsam. Sie wurden vorläufig festgenommen, nachdem sie versucht hatten, mit ihrem Pkw in der Düsseldorfer Innenstadt vor der Polizei zu flüchten. Bei ihrer spektakulären Flucht verursachten sie mindestens drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Fahrzeug des Trios wurde ein Möbeltresor, Wechselkleidung und Einbruchswerkzeug gefunden. Die beiden älteren Frauen sind bereits unzählige Male auch international polizeilich in Erscheinung getreten. Das Fachkommissariat der Düsseldorfer Polizei (KK 14) geht davon aus, dass sich das Trio als reisende Intensivtäterinnen zusammengefunden hat. Eine Vorführung beim Haftrichter wird geprüft.

Zur Einsatzzeit wollte eine Streife der Polizeiinspektion Mitte die drei Frauen in dem verdächtigen Fiesta aus Wuppertal kontrollieren. Die Fahrerin missachtete die Anhaltezeichen und gab Gas. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt missachtete die Flüchtende eine rotlichtzeigende Ampel und befuhr mehrfach Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf der Graf-Adolf-Straße verursachte die Flüchtende einen Verkehrsunfall an einem geparkten Pkw, setzte ihre Flucht jedoch weiter fort. Im Bereich Stresemannstraße/Oststraße kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem im Querverkehr wartenden Pkw. Um ihre Flucht weiter fortsetzen zu können, rammte die Fahrzeugführerin beim Rückwärtsfahren den hinter ihr stehenden Streifenwagen und verursachte schließlich einen weiteren Unfall auf der Oststraße, wobei die Streifenwagenbesatzung das Fluchtfahrzeug jetzt blockieren und eine weitere Flucht verhindern konnte. Insgesamt drei Frauen verließen daraufhin das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Sie konnten schnell gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Die 39-jährige Kroatin, die 40-jährige Französin und die 24-jährige mit unbekannter Nationalität wurden der Fachdienststelle überstellt. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten umfangreiches Einbruchswerkzeug und einen Möbeltresor. Die Ermittlungen zu dem Tresor dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell