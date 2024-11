Polizei Düsseldorf

POL-D: Straelen - Rast und Tankanlage Niederdorf - Nach der Verkehrskontrolle gab es für eine Zivilstreife ein "Glückswürmchen"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 9. Oktober 2024, 16:00 Uhr

Verkehrskontrollen der Polizei sind das tägliche Brot der Autobahnpolizei Düsseldorf, insbesondere der Einsatzteams der zivilen ProViDa Fahrzeuge, die zur Geschwindigkeits- und Abstandsmessung auf den Autobahnen unterwegs sind. Und nicht immer sind solche Kontrollen Momente der Glückseligkeit und der Dankbarkeit.

Anders jedoch am vergangenen Mittwoch, 9. Oktober 2024, gegen 16:00 Uhr, als die Besatzung eines ProVida Fahrzeugs (Zivilfahrzeug für Geschwindigkeit- und Abstandsmessung) einen Pkw auf der Rast- und Tankanlage Niederdorf an der A40 in Richtung Dortmund kontrollierte. Als die Beamten die Kontrolle beendet hatten, kam eine ältere Dame auf die beiden Einsatzkräfte zu und fragte, ob sie mal kurz stören dürfte und wühlte dabei in ihrer Handtasche. Sie überreichte den verdutzten Beamten eine kleine durchsichtige Tüte mit selbst gehäkelten Figuren, die einen Schlüsselanhänger mit der Aufschrift "Danke der Polizei" darstellen. Dabei befand sich ein handschriftlich verfasster Brief an die Polizei: "Dein Glückswürmchen, das bin ich, mit vielen Wünschen nur für Dich. Gesundheit, Liebe und auch Glück, von allem ein großes Stück! Ich möchte dich begleiten, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich wurde gehäkelt um Freude zu bringen, ich hoffe es wird mir auch dieses Mal gelingen."

Die Seniorin begleitete die beiden selbstgehäkelten Glücksbringer mit den Worten: "Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, der Polizei, für die Arbeit die sie leisten, bedanken." Die beiden Beamten waren so gerührt von dieser Geste, dass sie sich bedankten und die Seniorin kurzerhand umarmten. Solche Momente der Dankbarkeit sind im Polizeidienst nicht alltäglich, aber es gibt sie. Und genau solche Worte und Gesten zaubern ein Lächeln in die Gesichter unserer Polizistinnen und Polizisten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell