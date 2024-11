Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Mülheim an der Ruhr - Fünf Menschen zum Teil schwer verletzt - Lange Sperrung

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 5. November 2024, 22:09 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Mülheim an der Ruhr wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Bei zwei von ihnen konnte zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Richtungsfahrbahn Köln musste bis heute Morgen gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 26-Jähriger mit seinem Audi auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs und verlor kurz vor dem Parkplatz Entenfang aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Leitplanke und prallte gegen einen VW, den eine 25-Jährige steuerte. In der Folge schleuderte der Audi über die Fahrbahn, kollidierte mit der Betonschutzmauer, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 26 Jahre alte Mann wurde in dem Audi eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Seine drei Mitfahrer im Alter von 33, 36 und 43 Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Fahrerin des VW verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Die Richtungsfahrbahn Köln musste für die Dauer der Rettung der Verletzten und für die Unfallaufnahme bis kurz vor 06:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell