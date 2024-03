Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter PKW Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am Samstag, 30.03.2024 gegen 01:35 Uhr mit seinem PKW in der Gustav-Eiffel-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 2,25 Promille laut Schnelltest festgestellt. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle vorab informiert.|wey

