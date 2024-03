Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Ein nahezu "volles Haus" wird am Samstag, 30. März 2024, auf dem Betzenberg zur Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf erwartet. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.

Bereits im Kartenvorverkauf wurden nach Angaben des Veranstalters mehr als 40.000 Karten abgesetzt; am Spieltag wird mit 47.000 Besuchern gerechnet, darunter mehrere tausend Fans des Gastvereins aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt: Am Ostersamstag wird es voll auf den Straßen in und um Kaiserslautern. Da der Anreiseverkehr zum Spiel in den Zeitraum der "normalen" Oster- und Wochenendeinkäufe fällt und darüber hinaus für die Innenstadt in der Mittagszeit zwei Veranstaltungen angemeldet sind, sollten Verkehrsteilnehmer insbesondere im Stadtgebiet mit Behinderungen rechnen. Unsere Empfehlung: Planen Sie am besten mehr Zeit ein!

Es ist damit zu rechnen, dass alle Parkplätze im Innenstadtbereich stark ausgelastet sein werden. Darüber hinaus steht der Messeplatz wegen einer Veranstaltung nur teilweise als Parkraum zur Verfügung. Stadionbesuchern, die mit dem Auto anreisen, empfehlen wir deshalb: Nutzen Sie den Park & Ride-Verkehr und steuern Sie die großen Parkplätze im Bereich KL-Ost ("Schweinsdell") und KL-Universität an. Von hier pendeln ab zwei Stunden vor Spielbeginn die Shuttlebusse zum Betzenberg.

Unsere dringende Bitte: Versuchen Sie NICHT, im direkten Stadion-Umfeld oder dem angrenzenden Wohngebiet zu parken! Die wenigen vorhandenen Parkplätze werden von den Anwohnern benötigt, und die Straßen sollten für die P&R-Busse sowie die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr frei gehalten werden. Dazu der Hinweis: Rund um den Betzenberg kann es sowohl vor als auch nach dem Spiel zeitweise zu Straßensperrungen kommen. Betroffen ist erfahrungsgemäß insbesondere die Phase des Abreiseverkehrs. Unbelehrbare, die unbedingt in Stadion-Nähe parken wollen, müssen dann Wartezeiten in Kauf nehmen!

Der Elf-Freunde-Kreisel wird - abhängig vom Fußgänger-Aufkommen - vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine darüber hinaus gehende Sperrung für Fußgänger ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Für die An-und Abreise setzt die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge ein. Die Fahrpläne sind hier veröffentlicht: https://s.rlp.de/F5MbV

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz allgemeine Informationen zur An- und Abreise, zum Park & Ride Verkehr und den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt. Auch der FCK hat auf seiner Seite alle wichtigen Informationen zum aktuellen Spieltag zusammengefasst: https://s.rlp.de/mjI3t

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun! Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die Mehrheit der Fans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri

