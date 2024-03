Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau bei Unfall schwer verletzt

Kaiserslautern/Rodenbach (ots)

Heute Morgen (28.03.) kam es gegen 7 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der Kreisstraße 25, zwischen Einsiedlerhof und Rodenbach. Eine 26-jährige Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war die Autofahrerin mit ihrem Mazda 3 in Richtung Einsiedlerhof unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Lkw zusammenstieß. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen der Frau in den angrenzenden Zaun einer amerikanischen Liegenschaft geschleudert. Hierbei zog sich die 26-Jährige schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde zusätzlich ein Gutachter beauftragt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern weiter an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell