Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Schwerer Verkehrsunfall auf der Berliner Allee - Fußgänger lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 03. November 2024, 18:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Kreuzung Berliner Allee, Ecke Steinstraße, wurde ein Fußgänger durch einen Pkw lebensgefährlich verletzt. Die aufwendige Unfallaufnahme, welche sich bis spät in die Nacht zog, übernahmen die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog eine 29-jährige Frau aus Waldbröl mit ihrem Volvo von der Friedrich-Ebert-Straße aus kommend nach links in die Berliner Allee in Richtung Graf-Adolf-Straße ab. Ein 59-jähriger Taxifahrer aus Düsseldorf fuhr mit einem Fahrgast zur selben Zeit auf der Berliner Allee in Fahrtrichtung Graf-Adolf-Straße. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang der 29-Jährigen kollidierte beim Fahrstreifenwechsel der Taxifahrer mit dem Pkw der Frau. Durch den Aufprall wurde der Volvo nach links gegen einen Ampelmast geschoben, an dem ein 42-jähriger Fußgänger aus Haan wartete. Dieser wurde zwischen dem Pkw und dem Ampelmast eingeklemmt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Taxis und die 29-Jährige blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme, die durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam durchgeführt wurde, musste die Kreuzung teilweise komplett gesperrt werden. Dies hatte Beeinträchtigungen des Individual- und öffentlichen Personennahverkehrs bis in die späte Nacht hinein zur Folge.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell