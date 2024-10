Polizei Düsseldorf

POL-D: Wittlaer - Brutaler Raub in Einfamilienhaus - Fünf Täter überfallen Seniorenehepaar - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 31. Oktober 2024, 00:50 Uhr

Nach einem Raub in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Wittlaer fahndet die Polizei nach fünf unbekannten Tätern. Sie hatten eine Seniorin und ihren Ehemann in ihrem Wohnhaus bedroht und ihnen Geld sowie Wertgegenstände geraubt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das Ehepaar in ihrem Wohnhaus An der Kalvey, als plötzlich fünf schwarz gekleidete und vermummte Männer vor ihnen standen und beide ins Wohnzimmer drängten. Sie hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft. Die Männer gingen das Ehepaar körperlich an und bedrohten sie mit einem Schlagstock und einem Messer. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Wohnhaus nach Wertgegenständen und stellten abwechselnd Bewacher für die Senioren ab. Als die Durchsuchung nach gut einer Stunde beendet war, sperrten sie das Ehepaar in ein Badezimmer und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Räuber entwendeten hochwertige Uhren, Schmuck und Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zum Erfolg. Das Ehepaar blieb körperlich unversehrt.

Die Männer, die allesamt ca. 25 Jahre alt waren, werden wie folgt beschrieben:

Täter Nr. 1:

Ca. 1,60 m groß, schmächtige, hagere Statur, sprach gebrochenes Deutsch mit einem arabischen Akzent, bekleidet mit einer langen, dunkelgrauen Regenjacke mit Kapuze, die übern Kopf geschlagen war, dunkle Hose, dunkle Schuhe, schwarze Handschuhe, schwarze Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte.

Täter Nr. 2:

Ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, oliv-grüner Teint, auffällig runde, geschwungene, U-förmige Augenbrauen und glänzende, reine Haut, spitze, lange Nase, sprach Arabisch, bekleidet mit einer schwarzen Strickmütze, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen, leicht transparenten Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte.

Täter Nr. 3:

Ca. 1,82 m groß, kräftige, untersetzte Statur mit "Bierbauch", sprach Arabisch, bekleidet mit einem schwarzen, langärmligen Strickpullover, einer schwarzen, unten zulaufenden Hose, einer schwarzen Stoffmütze, blauen Handschuhen und einer schwarzen Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte.

Täter Nr. 4:

Ca. 1,85 m groß, sprach Arabisch, dunkel bekleidet mit schwarzen Handschuhen, einer schwarzen Stoffmütze und einer schwarzen Maske, welche Mund und Nase bedeckte.

Täter Nr. 5:

Sprach arabisch, dunkel bekleidet mit schwarzen Handschuhen, einer schwarzen Stoffmütze und einer schwarzen Maske, welche Mund und Nase bedeckte.

Zeugen oder Anwohner, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zu den Personen bzw. einem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0211 870-0 an das Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

