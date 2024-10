Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigen Radaranlage

Grevenbroich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (23.10.), 16 Uhr, und Donnerstag (24.10.), 8 Uhr, haben Unbekannte am Hemmerdener Weg in Grevenbroich-Wevelinghoven eine Radaranlage der Stadt Grevenbroich beschädigt.

Der oder die Täter haben unter anderem Aufkleber auf die Sichtfenster angebracht, außerdem wurden die Schlösser vermutlich mit Sekundenkleber verstopft.

Die Aufkleber kommunizieren politische Botschaften. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürger, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell