Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Korschenbroich

Bild-Infos

Download

Neuss / Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (24.10.) sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Haus an der Lübisrather Straße in Neuss-Hoisten eingedrungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter zwischen 11 Uhr und 20 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zwischen Mittwoch (23.10.), 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, an der Rheinstraße in Korschenbroich-Kleinenbroich. Die Täter gelangten offenbar über ein Kellerfenster ins Gebäude, auch hier ist noch unklar, ob Beute gemacht wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 haben die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Am Sonntag (27. 10.) findet ein Aktionstag zum Thema Einbruchsschutz statt. Die Experten der Polizei stehen den Bürgern zwischen 10 und 16 Uhr für Fragen, Tipps und Auskünfte zur Verfügung. Sie sind erreichbar unter der Rufnummer 02131 300 25522.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell