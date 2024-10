POL-NE: Brand in leerstehender Lagerhalle

Neuss (ots) - Am Dienstag (22.10.), zwischen 01:30 Uhr und 01:50 Uhr, stellten Zeugen unbekannte Personen auf einem Firmengelände an der Xantener Straße in Neuss fest. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen verschafften sich über einen Bauzaun Zugang zu dem Gelände und schauten sich dort im Bereich der abgestellten Fahrzeuge um. Über einen Lautsprecher wurden vier Unbekannten angesprochen, welche daraufhin in Richtung ...

