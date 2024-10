Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige beim Einbruch gefilmt

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (24.10.) sind bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 9:30 Uhr und 10:20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Büdericher Straße in Kaarst eingebrochen.

Vermutlich mit einem Brecheisen verschafften sie sich über die Terrassentür Zutritt, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten offenbar Wertgegenstände.

Beim Einbruch wurden die Täter durch mehrere Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Polizei fahndet auf dieser Basis nach zwei Männern, einer davon trug das Brecheisen und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen bekleidet, er hatte zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Der andere Tatverdächtige trug eine grüne Jacke, blaue Hose und ebenfalls schwarze Handschuhe. Im Anschluss an die Tat entfernten sie sich mit einem PKW in unbekannte Richtung. Das Auto soll von brauner oder goldener Farbe gewesen sein, die Nummernschilder waren gelb.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Riegel vor! Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher verstärkt unterwegs und haben es auf leere Häuser abgesehen. Anwesenheitssiumulationen und mechanische Sicherungssysteme können helfen ungewolltes Eindringen zu vermeiden. Zu diesem Thema findet am Sonntag, 27. 10., ein Aktionstag zum Thema Einbruchsschutz statt. Dafür steht Herr Gömer von der Direktion Kriminalprävention und Opferschutz von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 02131 300 25522 für Anfragen von interessierten Bürgern zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell