Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sonntag ist Tag des Einbruchsschutzes: Sicher durch die dunkle Jahreszeit!

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag, 27. Oktober, findet unter dem Motto "Riegel vor - Sicher ist sicherer" ein spezieller Aktionstag der Polizei zum Thema Einbruchsschutz statt. Dann gibt es unter anderem eine telefonische Sprechstunde. Herr Gömer, Fachberater der Polizei des Rhein-Kreis Neuss zum Thema Einbruchsschutz, steht dann für Fragen zur Verfügung, gibt interessierten Bürgern Anregungen zum richtigen Verhalten und sinnvollen Schutzmaßnahmen und vereinbart gleich Termine für eine Beratung vor Ort. Herr Gömer ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 02131 300 25522 zu erreichen. Im Herbst und Winter steigt erfahrungsgemäß auch die Zahl der Wohnungseinbrüche, denn Verbrecher machen sich die früh einsetzende Dunkelheit zu Nutz, um ungesehen in Gebäude zu gelangen. Dazu kommt, dass durch ausgeschaltetes Licht von außen meist leicht zu erkennen ist, ob sich jemand in einem Haus oder einer Wohnung aufhält. Die Erfahrung zeigt, das Kriminelle oft leichte Ziele suchen, bei denen der Einstieg schnell und mit geringem Widerstand gelingt. Um den Einbrechern das Leben möglichst schwer zu machen, hat die Polizei einige Tipps für Sie zusammengestellt:

- Schließen Sie Türen und Fenster immer ab, wenn Sie Ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen.

- Bei längerer Abwesenheit kann eine Anwesenheitssimulation helfen: Smart-Home-Systeme oder einfache Zeitschaltuhren täuschen bewohnte Räume vor und schrecken Diebe ab.

- Wenn Sie in den Urlaub fahren, informieren Sie ihre Nachbarn und bitten Sie Freunde oder Verwandte, den Briefkasten zu leeren.

- Sichern Sie Türen, Fenster und andere Einstiegsmöglichkeiten mechanisch gegen unbefugtes Betreten.

- Kostenlose und herstellerneutrale Beratung zu möglichen Schwachstellen bietet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss kostenlos und vor Ort an. Termine können unter 02131 3000 vereinbart werden.

- Sollen Sie in Ihrer Nachbarschaft verdächtige Beobachtungen machen, rufen Sie sofort den Notruf 110 an.

Außerdem gibt es weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR229HS8AoV1l7afbdx0-PHvlohv9w6_TbOeRGvO2ZPIeKnl2Ush31OO3Ik_aem_OcjzCJoJ1HB6OwgUfxjq0g

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell