POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Neuss - A 57 in Richtung Krefeld - Zeugenaufruf nach schwerem Motorradunfall - 49-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf (ots) - Tatzeit: Sonntag, 27. Oktober 2024, 02:55 Uhr Eine Streife der Polizeiinspektion Nord nahm in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen mutmaßlichen Handtaschenräuber nach kurzer Flucht fest. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen an. Nach ersten Ermittlungen ging eine 29-jährige Düsseldorferin am frühen ...

mehr