POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 59 - Nach schwerem Verkehrsunfall - 22-jähriger Beifahrer stirbt in Klinik

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 59 - Nach schwerem Verkehrsunfall - 22-jähriger Beifahrer stirbt in Klinik

Unfallzeit: Dienstag, 22. Oktober 2024, 12:26 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5893170

Der schwer verletzte 22-jährige Beifahrer in dem beteiligten Audi starb gestern (Dienstag, 29. Oktober) in einer Duisburger Klinik an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Düsseldorfer Polizei dauern an.

