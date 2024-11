Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Zivilfahnder fassen mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 06. November 2024, Mittagszeit

Die Polizei stellte gestern zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen, die in Oberkassel in eine Wohnung auf der Ria-Thiele-Straße eingebrochen haben sollen. Die beiden polizeibekannten Frauen werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Nach einem Hinweis der Bundespolizei, dass die beiden 18 und 25 Jahre alten polizeibekannten, kroatischen Frauen gerade im Stadtgebiet unterwegs sind, hefteten sich mehrere zivile Fahnder an die Fersen des Duos. Da die 25-Jährige bereits seit Jahren immer wieder Einbrüche in Düsseldorf begangen hatte, gingen die Fahnder davon aus, dass die Kroatin auch an diesem Tag mit ihrer Komplizin auf Beutezug ist. Die Beamten beobachteten die Frauen, wie sie sich in Oberkassel auffällig für verschiedene Hauseingänge interessierten und zum Teil auch vergeblich versuchten, die Haustüren aufzubrechen. Als beide Frauen sich dann Zutritt zu einem Haus an der Ria-Thiele-Straße verschafft hatten und dieses nach einiger Zeit wieder fluchtartig verließen, schlugen die Zivilfahnder zu.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten an der Tür einer Wohnung im vierten Obergeschoss frische Hebelmarken festgestellt werden. Neben Einbruchwerkzeug führte das Duo eine fünfstellige Summe Bargeld und diverse Schmuckstücke mit sich. Das Duo soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell