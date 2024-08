Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neue Termine fürs Pedelec-Training in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Weiterhin erfreuen sich Pedelecs großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Zwar ist das Pedelec rechtlich gesehen einem Fahrrad gleichgestellt, trotzdem darf das "Fahrerlebnis" keinesfalls gleichgesetzt werden, vor allem nicht im Hinblick auf die Sicherheit. Um den Umstieg auf das Pedelec zu erleichtern, bietet die Polizei Gelsenkirchen Pedelec-Trainings an. Hier wird mit den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ab 60 Jahren der Umgang mit den motorisierte Zweirädern besprochen und geübt. Der Mix aus Theorie und Praxis hat bereits bei vergangenen Terminen im Mai zu zahlreichen Anmeldungen geführt. Nun wird das kostenlose Angebot fortgesetzt.

Jeweils donnerstags, am 29. August, 12. September sowie am 7. November 2024, gibt es das Pedelec-Training der Verkehrssicherheitsberater an der Jugendverkehrsschule in Buer. Die dreistündigen Schulungstermine finden in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Gelände an der Lohmühlenstraße statt. Da bei den Pedelec-Trainings der Polizei eine Helmpflicht besteht, wird um entsprechende Ausrüstung gebeten. Selbstverständlich sollte auch das eigene Pedelec mitgebracht werden. Vor Fahrtantritt führen unsere Experten einen kurzen Check-Up an den Rädern durch.

Anmeldungen bitte per E-Mail an Polizeioberkommissarin Jennifer Petry ausschließlich unter der Mail-Adresse jennifer.petry@polizei.nrw.de. Eine Rückmeldung erfolgt ab der zweiten Augusthälfte, zum Ende der Sommerferien hin. Die Kurse sind auf jeweils eine Teilnehmerzahl von zehn Personen begrenzt. Ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht. Berücksichtigt werden die ersten Anmeldungen. Die Teilnahme an einem solchen Training erfolgt auf eigene Gefahr.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell