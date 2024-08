Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit eigenem Auto zum Fitnessstudio - ohne wieder zurück

Gelsenkirchen (ots)

Nur eine gute halbe Stunde, im Zeitraum von 17.48 Uhr bis 18.22 Uhr, ließ ein 24-jähriger Mann aus Herne am Montagabend, 5. August 2024, seinen blauen Audi auf einem Parkplatz an der Adenauerallee in Gelsenkirchen-Erle unbeaufsichtigt stehen. Im dort ansässigen Fitnessstudio schloss er seinen Rucksack samt persönlichem Inhalt und Fahrzeugschlüssel in einen Spind ein. Als er kurze Zeit später in die Umkleidekabine zurückkehrte, stand der Spind offen. Sowohl sein Rucksack aus dem Spind als auch sein Auto auf dem Parkplatz waren unauffindbar. Mit seinem Smartphone und einem in seinem Fahrzeug befindlichen Ortungsgerät konnte der 24-Jährige seinen Audi im Gelsenkirchener Süden orten. Der Pkw bewegte sich zu dieser Zeit in Richtung Bochum. Dort konnte das Fahrzeug letztlich durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei auf einem Parkstreifen im Stadtteil Bochum-Dahlhausen aufgefunden werden. Zur Eigentums- und Beweissicherung wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls geben können, werden gebeten, diese telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu richten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell