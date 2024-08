Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 3-jähriges Kind lößt polizeilichen Großeinsatz aus

Gelsenkirchen (ots)

Samstag, 03.08.24, 20:12h

Gelsenkirchen Bulmke-Häüllen, Bulmker Straße

In den gestrigen Abendstunden meldete sich ein Vater bei der hiesigen Polizei und gab an, dass sein 3-jähriger Sohn sich offenbar in einem unbeobachteten Moment aus dem Garten entfernt hat.

Im Rahmen einer sich anschließenden, umfangreichen Suche, u. a. wurden zahlreiche Beamte von Feuerwehr und Polizei, Drohnen und ein Mantrailer-Hund eingesetzt, konnte das Kind schließlich erst mittels einer Wärmebildkamera ganz versteckt, friedlich schlafend in einem Wäschehaufen in einem Schrank aufgefunden werden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten, der Kind konnte wohlbehalten den Eltern übergeben werden.

