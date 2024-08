POL-GE: schwere Körperverletzung durch Verbrühung

Gelsenkirchen (ots) - An den insgesamt fünf Konzerttagen am 26. und 27. Juli sowie vom 29. bis zum 31. Juli 2024 war die Polizei Gelsenkirchen bei den Rammstein-Konzerten in der Veltins-Arena eingesetzt. In Anbetracht der circa 243.000 Konzertbesucher kann die Polizei Gelsenkirchen bei 21 gefertigten Anzeigen von einem durchaus friedlichen Veranstaltungsverlauf ...

mehr