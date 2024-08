Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Handtaschenraub in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem versuchten schweren Handtaschenraub am Montag, 5. August 2024, Zeugen der Tat.

Eine 80-jährige Gelsenkirchenerin wartete gegen 18 Uhr an der Ersatzhaltestelle "Bergwerk Consolidation" in der Theodorstraße auf einen Bus, als zwei unbekannte Jugendliche auf sie zukamen. Einer der Unbekannten versuchte der 80-Jährigen ihre Handtasche zu entreißen, welche die Gelsenkirchenerin über ihre Schulter trug. Der zweite Unbekannte drohte der Seniorin mit einem mitgeführten Messer. Die Gelsenkirchenerin schimpfte laut und wehrte sich gegen die Jugendlichen, die schließlich ohne Handtasche in Richtung Laarstraße rannten. Die 80-Jährige fuhr zunächst mit dem Bus nach Hause. Nach Beratung ihrer Familie erschien sie auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Der erste Unbekannte, der der Seniorin die Handtasche entreißen wollte, ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Der zweite Unbekannte, der das Messer mitführte, war schätzungsweise gleich alt und ebenso groß wie der erste Tatverdächtige. Auch er war mit einer dunklen Hose und einem Kapuzenpullover bekleidet. Im Gesicht trug er einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten schweren Raub geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell