POL-DU: Alt-Homberg: Ein Schockanruf, zwei Geldübergaben - Zeugen gesucht

Weil ein 82-Jähriger am Dienstagmittag (11. Juni, 13 Uhr) einen Schockanruf erhielt und es zu zwei Geldübergaben gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Was geschah: Unbekannte riefen den Senior an und gaukelten vor, dass eine Bekannte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und die Flucht ergriffen haben soll. Da Zeugen die vermeintliche Tat beobachtetet haben sollen, habe die Polizei die Bekannte festnehmen können und der Rentner soll nun eine Art Kaution bezahlen.

Mit telefonischen Nachdruck übergab der ältere Herr auf der Rheinstraße eine hohe Bargeldsumme an einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit dunkler Hautfarbe. Im weiteren Tagesverlauf folgten weitere Anrufe der vermeintlichen Rechtsanwälte und eine Aufforderung, am Abend in Dortmund erneut eine hohe Summe Geld zu übergeben. Sogar die Autofahrt nach Dortmund wurde telefonisch von den Verbrechern begleitet und navigiert.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am 11. Juni gegen 13 Uhr auf der Rheinstraße verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

