Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: 52-jähriger Zeuge erwischt Kellerdiebe auf frischer Tat - eine Festnahme

Duisburg (ots)

Durch ein Geräusch im Mehrfamilienhaus auf der Goeckingstraße wurde der 52-jährige Zeuge am Montagabend (10. Juni, 21:45 Uhr) auf zwei Männer im Hausflur aufmerksam.

Der Zeuge sprach die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen an, von denen einer auf einem Fahrrad saß. Dieser gab an, dass er lediglich das Zweirad abholen soll und kein Dieb sei. Als sich das Geschehen auf die Straße verlagerte, eilte der 57-jährige Nachbar und Inhaber des Fahrrades hinzu. Die zwei Nachbarn versuchten das Duo festzuhalten. Als sie den 22-Jährigen zu Boden brachten, verständigte der 52-jährige Zeuge die Polizei, die den Tatverdächtigen in Empfang nahmen.

Der zweite, derzeit noch unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll dunkelblonde und kurze Haare haben. Außerdem soll er eine dunkle Hose und eine helle, beigefarbene Jacke getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

