POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung im Nordsternpark endet mit Widerstand und Ingewahrsamnahme

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung haben Polizeibeamte am Sonntag, 4. August 2024, ein Strafverfahren gegen eine alkoholisierte 40-jährige Gelsenkirchenerin eingeleitet. Zuvor war es am Sonntagabend im Nordsternpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und einem 25-jährigen Mann aus Niedersachsen auf der einen Seite und einem 31-jährigen Oberhausener auf der anderen Seite gekommen. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Strafverfahren gegen die beiden Beschuldigten wurde eingeleitet. Da der 25-Jährige keine Personaldokumente mit sich führte, sollte er mit dem Streifenwagen zur Identitätsfeststellung der Polizeiwache Süd zugeführt werden. Als die Beamten mit dem 25-Jährigen ihre Fahrt Richtung Polizeiwache antreten wollten, verhinderte die 40-Jährige mehrfach den Fahrtantritt des Streifenwagens, indem sie gegen die Fensterscheibe der Fahrzeugtür schlug und diese öffnete. Weiterhin versuchte sie einen Polizeibeamten zu schlagen. Aufgrund des renitenten Verhaltens der Gelsenkirchenerin und zur Verhinderung weiterer Strafteten wurde diese in Gewahrsam genommen. Nachdem die Identität des 25-Jährigen in der Polizeiwache festgestellt worden war, konnte dieser entlassen werden. In welchem Verhältnis die drei Personen zueinander stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlung.

