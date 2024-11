Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Werstener Straße

Universitätsstraße - A 46 Höhe Anschlussstelle Erkrath - Flucht vor Verkehrskontrolle - Unfall - Blutprobe - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. November 2024, 06:34 Uhr

Der Fahrer eines BMW der Fünfer Reihe flüchtete gestern Morgen vor einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeiwache Wersten mit hoher Geschwindigkeit auf die A46. In Höhe der Anschlussstelle Erkrath verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanken und landete kurz vor einem Regenrückhaltebecken.

Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Wersten führten in den Morgenstunden eine Verkehrskontrolle in Form einer Standkontrolle an der Werstener Straße / Universitätsstraße durch. In diesem Rahmen wurden dem 41-jährigen kroatischen Autofahrer in seinem Pkw BMW mit Mettmanner Städtekennung Anhaltezeichen gegeben. Der machte zunächst Anstalten anzuhalten, beschleunigte jedoch plötzlich sein Fahrzeug und flüchtete mit stark erhöhter Geschwindigkeit in Richtung A46 in Fahrtrichtung Brilon. Im Rahmen der umgehenden Nacheile und Fahndungsmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Düsseldorf das Fahrzeug völlig beschädigt in Höhe der Anschlussstelle Erkrath. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte noch vor Ort, unverletzt, durch das Einsatzteam der Autobahnpolizeiwache Hilden in seinem Fahrzeug festgenommen werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Schutzplanke sowie die Umzäunung eines Regenrückhaltebeckens auf einer Strecke von circa 50 Metern beschädigt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und wurde sichergestellt. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde sichergestellt und eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens unter Drogeneinflusses geschrieben. Der Sachschaden dürfte sich in einem deutlich fünfstelligen Bereich bewegen. In seiner ersten Einlassung gab der 41-Jährige Beziehungsprobleme als Grund für seine Kurzschlusshandlung an.

