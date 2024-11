Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Pkw-Scheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 10. November 2024, 08:14 Uhr

Am Sonntagmorgen nahmen Polizeibeamte der Inspektion Mitte einen Tatverdächtigen fest, der im dringenden Verdacht steht, kurz zuvor eine Pkw-Scheibe eingeschlagen zu haben. Der polizeibekannte Mann, gegen den zwei Haftbefehle bestanden, wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Das laute Piepen einer Alarmanlage und das blinkende Warnlicht nahmen Polizeibeamte auf ihrer Streifenfahrt zum Anlass, sich einen weißen Kia auf der Börnestraße näher anzusehen. An diesem stand neben der Fahrertür ein Mann mit einer roten Jacke, der sich mehrmals verdächtig umblickte. Schnell bemerkten die Polizisten, nachdem sie auch die eingeschlagene Scheibe der Fahrertür gesehen hatten, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Die Blicke der Protagonisten trafen sich und der mutmaßliche Pkw-Aufbrecher ergriff die Flucht. Diese dauerte nicht lange an und er konnte von den Beamten kurze Zeit später festgenommen werden. Neben einem hammerähnlichen Werkzeug, mehreren Geldbörsen, Handys und Sonnenbrillen, befanden sich in den Schuhen, der Hose und der Jacke des 34-jährigen Marokkaners Glassplitter. Der hinreichend polizeibekannte Mann, gegen den zwei Haftbefehle bestanden, wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Aufgrund einer Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen am selben Morgen mit der gleichen Begehungsweise im Bereich der Stadtmitte wird derzeit eine Tatbeteiligung des 34-Jährigen geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell