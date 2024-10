Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt Diebesduo vorläufig fest

Düsseldorf (ots)

Zwei Frauen (16, 21) entwendeten am Donnerstagabend, den 17. Oktober, um 17:30 Uhr, einer Reisenden (43) im ICE 2406 auf der Fahrt von Köln Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof ihr Hab und Gut. Bundespolizisten konnten die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, das Diebesgut sicherstellen und die Wertgegenstände an die Geschädigte zurückgeben.

Die 43-jährige Deutsche informierte die Bundespolizei über einen Diebstahl im ICE 2406 und gab an, ihre Handtasche samt Inhalt auf ihrem Sitzplatz zurückgelassen zu haben, während sie die Toilette aufsuchte. Auf dem Weg dorthin wurde sie von der 16-jährigen spanischen Staatsangehörigen sowie der 21-jährigen italienischen Staatsangehörigen angesprochen. Während des Toilettengangs der Reisenden entwendete das Duo die Handtasche samt Inhalt und flüchtete. Kurz darauf bemerkte die 43-Jährige den Diebstahl und stellte die Tatverdächtigen in einer anderen Zugtoilette mit Teilen ihrer Wertgegenstände fest. Anschließend informierte sie die Bundespolizei.

Beim Halt am Düsseldorfer Hauptbahnhof konnte die eingesetzte Streife der Bundespolizei alle Beteiligten antreffen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen und ihres Sitzplatzes konnte weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt.

Die eingesetzte Streife übergab die 16-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten, während die 21-Jährige in den Polizeigewahrsam Düsseldorf überführt wurde. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut konnte vollständig an die Geschädigte übergeben werden.

