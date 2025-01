POL-PPWP: In Werkstatt eingebrochen und Pkw-Anhänger gestohlen

Kaiserslautern (ots) - In Stadt und Kreis haben Betrüger am Mittwoch in zwei Fällen versucht, Bürger übers Ohr zu hauen - in einem Fall waren sie erfolgreich. Jedes Mal gaben sich die Täter als angebliche Polizeibeamte aus. Sie berichteten in sogenannten "Schockanrufen" davon, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun mittels Kaution aus dem Gefängnis "freigekauft" werden könne. Auf die ...

