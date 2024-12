Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher flüchten ohne Beute

Hückeswagen (ots)

Zwischen 17 Uhr und 21.50 Uhr sind Einbrecher am Mittwoch (4. Dezember) in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße eingestiegen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie einen Schuhschrank. Vermutlich wurden die Täter gestört, da die Wohnung ansonsten unberührt wirkte und nichts fehlte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

