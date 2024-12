POL-GM: Einbruch in Event-Location

Marienheide (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (2./3. Dezember) haben Unbekannte einen grauen Toyota RAV4 gestohlen. Das Auto parkte in der Tatzeit zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr in der Erlinghagener Straße. An dem Wagen, der über ein Keyless Go - System verfügt, waren die Kennzeichen GM-HH 4243 angebracht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von ...

