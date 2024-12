POL-GM: Große Mengen Metall und Werkzeuge gestohlen

Gummersbach (ots) - Zwischen 22 Uhr am Montag (2. Dezember) und 5.50 Uhr am Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Herreshagener Straße in Gummersbach-Steinenbrück. Während der Bewohner schlief, beschädigten die Einbrecher die Wohnungstür und gelangten so in die Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld und ein iPhone. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe ...

