Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Mann pöbelt Jugendliche an Bushaltestelle an

Lindlar (ots)

An einer Bushaltestelle in der Dr.-Meinerzhagen-Straße hat ein 55-Jähriger am Dienstagnachmittag (3. Dezember) gegen 16.40 Uhr mehrere Jugendliche beleidigt und geschubst. Zuvor hatte es bereits im Bus zwischen dem 55-Jährigen und einem 20-Jährigen aus Overath verbale Streitigkeiten gegeben. Als der 55-Jährige an der Bushaltestelle ausstieg, schrie er mehrere Personen an und schubste sie, darunter zwei 13-jährige Mädchen, ein 15-Jähriger sowie der 20-Jährige, der ebenfalls ausgestiegen war. Ein 16-Jähriger schritt ein und stellte sich dem 55-Jährigen in den Weg. Daraufhin beleidigte der 55-Jährige den 16-Jährigen und spukte ihn an. Anschließend entfernte sich der 55-Jährige, kehrte jedoch während der Sachverhaltsaufnahme zurück. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Die Polizeibeamten führten eine Gefährderansprache durch und erteilten dem 55-Jährigen einen Platzverweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell